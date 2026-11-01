Спортът по ТВ в неделя (1 ноември)

09.00 Мото GP: Гран при на Малайзия МАХ Спорт 1
11.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2
13.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг тв
13.30 Футбол: Комо – Венеция - МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол: ЦСКА – Левски, жени - БНТ 3
13.30 Баскетбол: Реал – Бургос - Диема спорт
13.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Санкт Паули – Нюрнберг - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Хановер – Динамо - Нова спорт
15.00 Футбол: Хетафе – Севиля - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис: турнир във Виена, финал - МАХ Спорт 1
15.15 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Турнир "Мохамед VI" - Евроспорт 2
15.30 Борба: Световно първенство - БНТ 3
15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Лацио – Каляри - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Страсбург – Оксер - Диема спорт
16.30 Футбол: Унион – Кьолн - Диема спорт 3
16.30 Тенис: турнир в Базел, финал - МАХ Спорт 2
17.00 Младежки олимпийски игри: Дакар - БНТ 3
17.15 Футбол: Сантандер – Реал Мадрид - МАХ Спортг 4
18.00 Баскетбол: Баскония – Манреса - Нова спорт
18.15 Футбол: ФК Париж – Монако - Диема спорт
18.30 Футбол: Ливърпул – Арсенал - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Айнтрахт – Хамбургер - Диема спорт 3
19.00 Волейбол: Кунео – Лубе - МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: Лече – Дженоа - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Елче – Валенсия - МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ: Бъфало – Балтимор - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: Уникаха – Барселона - Нова спорт
21.00 Наскар: Състезание в Мартинсуил - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Ювентус – Наполи - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Марсилия – Тулуза - Диема спорт 2
22.00 Формула 1: Гран при на Мексико - Диема спорт 3
22.00 Футбол: Атлетик Билбао – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Аугсбург – Фрайбург - Нова спорт
22.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада - Евроспорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2
22.30 Баскетбол: НБА, Орландо – Бостън - Диема спорт
23.20 НФЛ: Денвър – Канзас - МАХ Спорт 2
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1 Голям майтап
10:12 01.11.2026