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Спортът по ТВ в неделя (1 ноември)

1 Ноември, 2026 09:18 713 1

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  • волейбол-
  • голф-
  • тенис

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в неделя (1 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Мото GP: Гран при на Малайзия МАХ Спорт 1

11.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2

13.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг тв

13.30 Футбол: Комо – Венеция - МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол: ЦСКА – Левски, жени - БНТ 3

13.30 Баскетбол: Реал – Бургос - Диема спорт

13.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

14.30 Футбол: Санкт Паули – Нюрнберг - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Хановер – Динамо - Нова спорт

15.00 Футбол: Хетафе – Севиля - МАХ Спорт 4

15.00 Тенис: турнир във Виена, финал - МАХ Спорт 1

15.15 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Турнир "Мохамед VI" - Евроспорт 2

15.30 Борба: Световно първенство - БНТ 3

15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Лацио – Каляри - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Страсбург – Оксер - Диема спорт

16.30 Футбол: Унион – Кьолн - Диема спорт 3

16.30 Тенис: турнир в Базел, финал - МАХ Спорт 2

17.00 Младежки олимпийски игри: Дакар - БНТ 3

17.15 Футбол: Сантандер – Реал Мадрид - МАХ Спортг 4

18.00 Баскетбол: Баскония – Манреса - Нова спорт

18.15 Футбол: ФК Париж – Монако - Диема спорт

18.30 Футбол: Ливърпул – Арсенал - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Айнтрахт – Хамбургер - Диема спорт 3

19.00 Волейбол: Кунео – Лубе - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Лече – Дженоа - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Елче – Валенсия - МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ: Бъфало – Балтимор - МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол: Уникаха – Барселона - Нова спорт

21.00 Наскар: Състезание в Мартинсуил - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Ювентус – Наполи - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Марсилия – Тулуза - Диема спорт 2

22.00 Формула 1: Гран при на Мексико - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Атлетик Билбао – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Аугсбург – Фрайбург - Нова спорт

22.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада - Евроспорт 1

22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико - Евроспорт 2

22.30 Баскетбол: НБА, Орландо – Бостън - Диема спорт

23.20 НФЛ: Денвър – Канзас - МАХ Спорт 2


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  • 1 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Само глупавите хора гледат спорт, то няма мозък и умира от скука милото. не, благоаря!

    10:12 01.11.2026

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