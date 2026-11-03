Спортът по ТВ във вторник (3 ноември)

ФУТБОЛ
09:45 часа (ШЛ на Азия) Нюкасъл Джетс – Шанхай Порт Нова Спорт
12:00 часа (ШЛ на Азия) Кашива Рейсол – Даейон Ситдзен Нова Спорт
12:00 часа (ШЛ на Азия) Висел Кобе – Рачабури Диема Спорт 3
14:15 часа (ШЛ на Азия) Конг Ан Нхан Дан – Киото Санга Диема Спорт 3
14:15 часа (ШЛ на Азия) Порт – Пекин Гуоан Диема Спорт 2
15:45 часа (ШЛ2 на Азия) Ийст Бенгал – Ал Сееб Нова Спорт
18:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Хюсеин – Ал Шорта Нова Спорт
18:00 часа (ШЛ на Азия) Естеглал – Ал Шамал Диема Спорт 3
19:45 часа (Шампионска лига) Шахтьор Донецк – Спортинг (Лисабон) MAX Sport 4
19:45 часа (Шампионска лига) Галатасарай – Щутгарт MAX Sport 3
20:15 часа (ШЛ на Азия) Ал Хилал – Шабаб Ал Ахли Дубай Нова Спорт
22:00 часа (Шампионска лига) Атлетико (Мадрид) – Байерн MAX Sport 4
22:00 часа (Шампионска лига) Барселона – Астън Вила MAX Sport 3
22:00 часа (Шампионска лига) Фейенорд – Интер MAX One
22:00 часа (Шампионска лига) Манчестър Юнайтед – Рома MAX Sport 2
22:00 часа (Шампионска лига) Виляреал – ПСЖ MAX Sport 1
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Саутхямптън Диема Спорт 2
ВОЛЕЙБОЛ
18:30 часа (ШЛ за жени) Марица – Товуз MAX Sport 2
19:00 часа (WINBET Супер Волей) Волей Берое – ЦСКА MAX One
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Париж MAX Sport 1
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:00 часа (Снукър) Международен шампионат Евроспорт 1
13:30 часа (Снукър) Международен шампионат Евроспорт 1
17:00 часа Младежки Олимпийски игри в Дакар БНТ 3.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА