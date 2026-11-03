Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (3 ноември)

Спортът по ТВ във вторник (3 ноември)

3 Ноември, 2026 09:11 440 0

  • спортът по тв-
  • телевизия-
  • тв-
  • програмата-
  • днес--
  • футбол-
  • формула 1-
  • снукър-
  • волейбол-
  • голф-
  • тенис

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ във вторник (3 ноември) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

ФУТБОЛ
09:45 часа (ШЛ на Азия) Нюкасъл Джетс – Шанхай Порт Нова Спорт
12:00 часа (ШЛ на Азия) Кашива Рейсол – Даейон Ситдзен Нова Спорт
12:00 часа (ШЛ на Азия) Висел Кобе – Рачабури Диема Спорт 3
14:15 часа (ШЛ на Азия) Конг Ан Нхан Дан – Киото Санга Диема Спорт 3
14:15 часа (ШЛ на Азия) Порт – Пекин Гуоан Диема Спорт 2
15:45 часа (ШЛ2 на Азия) Ийст Бенгал – Ал Сееб Нова Спорт
18:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Хюсеин – Ал Шорта Нова Спорт
18:00 часа (ШЛ на Азия) Естеглал – Ал Шамал Диема Спорт 3
19:45 часа (Шампионска лига) Шахтьор Донецк – Спортинг (Лисабон) MAX Sport 4
19:45 часа (Шампионска лига) Галатасарай – Щутгарт MAX Sport 3
20:15 часа (ШЛ на Азия) Ал Хилал – Шабаб Ал Ахли Дубай Нова Спорт
22:00 часа (Шампионска лига) Атлетико (Мадрид) – Байерн MAX Sport 4
22:00 часа (Шампионска лига) Барселона – Астън Вила MAX Sport 3
22:00 часа (Шампионска лига) Фейенорд – Интер MAX One
22:00 часа (Шампионска лига) Манчестър Юнайтед – Рома MAX Sport 2
22:00 часа (Шампионска лига) Виляреал – ПСЖ MAX Sport 1
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Саутхямптън Диема Спорт 2

ВОЛЕЙБОЛ
18:30 часа (ШЛ за жени) Марица – Товуз MAX Sport 2
19:00 часа (WINBET Супер Волей) Волей Берое – ЦСКА MAX One

ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Париж MAX Sport 1

ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:00 часа (Снукър) Международен шампионат Евроспорт 1
13:30 часа (Снукър) Международен шампионат Евроспорт 1
17:00 часа Младежки Олимпийски игри в Дакар БНТ 3.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове