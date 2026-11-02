Спонсори се оттеглят от Световното първенство по хокей след решението за Русия

Световното първенство по хокей за мъже през 2027 г. започна да губи подкрепа от свои партньори, след като Спортният арбитражен съд задължи Международната федерация по хокей на лед да допусне руски национални отбори до международните турнири през сезон 2026/2027. Турнирът ще се проведе в Германия от 14 до 30 май 2027 г., а домакини са Дюселдорф и Манхайм.
Шведският производител на мебели AJ Produkter обяви, че се отказва от спонсорското си присъствие на мъжкия шампионат. Компанията е партньор на световното първенство от 1989 г., но ще премахне логотипа си от екипите на съдиите и рекламните бордове около леда.
Компанията е потвърдила, че договорът за турнира вече е сключен, но въпреки това няма да използва рекламното си присъствие по време на първенството. Решението е свързано с руското участие след началото на войната в Украйна.
Още един партньор на Международната федерация по хокей на лед зае позиция срещу присъствието на Русия. Чешкият букмейкър Tipsport заяви, че няма да поставя рекламата си по време на мачове с участието на руския национален отбор.
Компанията има договор с федерацията до 2029 г. и засега не е обявила пълно прекратяване на партньорството. Според позицията ѝ следващите действия ще бъдат определени, след като стане ясно как ще реагират останалите национални хокейни федерации.
Германският хокейен съюз заяви, че допускането на Русия променя условията за домакинството на турнира. Председателят на организацията Франк Лутц посочи, че участието на руския отбор може да има „значителни последици за сигурността, политиката и икономиката“ и че се обсъждат следващите стъпки заедно с Международната федерация по хокей на лед.
Самата федерация заяви, че е разочарована от решението на CAS, но признава авторитета на съда. Така подготовката за турнира продължава при нова правна и организационна рамка, докато домакините и партньорите изясняват позициите си за руското участие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот задължително
Коментиран от #3, #7, #9, #11
20:12 02.11.2026
2 Дzверцов
20:13 02.11.2026
3 Някой
До коментар #1 от "Бойкот задължително":Ами да бойкотират - да не участват на първенството или пък да не излизат в мачовете наРусия. Така Русия ще стане по-лесно шампион.
20:19 02.11.2026
4 Артилерист
Коментиран от #6
20:27 02.11.2026
5 Ами
20:36 02.11.2026
6 Ганчев
До коментар #4 от "Артилерист":Да не да се родил руснаци.Ние нямаме вина.
20:36 02.11.2026
7 опа
До коментар #1 от "Бойкот задължително":Украинската агресия заради, която започна всичко, защо не я коментираш ве пони?
Коментиран от #10
20:39 02.11.2026
8 демагогия
20:40 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лапай
До коментар #7 от "опа":И се потапяй
20:41 02.11.2026
11 Понеже вече сме руска република
До коментар #1 от "Бойкот задължително":Ни забраняват участието на всякакви международни състезания и олимпиади.
20:44 02.11.2026