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Спонсори се оттеглят от Световното първенство по хокей след решението за Русия
  Тема: Украйна

Спонсори се оттеглят от Световното първенство по хокей след решението за Русия

2 Ноември, 2026 20:09 1 151 11

  • световно първенство по хокей-
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AJ Produkter премахва логотипа си от турнира в Германия, а Tipsport няма да рекламира по време на мачове с руския отбор

Спонсори се оттеглят от Световното първенство по хокей след решението за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по хокей за мъже през 2027 г. започна да губи подкрепа от свои партньори, след като Спортният арбитражен съд задължи Международната федерация по хокей на лед да допусне руски национални отбори до международните турнири през сезон 2026/2027. Турнирът ще се проведе в Германия от 14 до 30 май 2027 г., а домакини са Дюселдорф и Манхайм.

Шведският производител на мебели AJ Produkter обяви, че се отказва от спонсорското си присъствие на мъжкия шампионат. Компанията е партньор на световното първенство от 1989 г., но ще премахне логотипа си от екипите на съдиите и рекламните бордове около леда.

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„След решението да бъде разрешено участието на Русия решихме да премахнем нашата марка и логотипите си от мъжкото световно първенство. Това е протест срещу Русия“, заяви изпълнителният директор на AJ Produkter Енок Йохансон.

Компанията е потвърдила, че договорът за турнира вече е сключен, но въпреки това няма да използва рекламното си присъствие по време на първенството. Решението е свързано с руското участие след началото на войната в Украйна.

Още един партньор на Международната федерация по хокей на лед зае позиция срещу присъствието на Русия. Чешкият букмейкър Tipsport заяви, че няма да поставя рекламата си по време на мачове с участието на руския национален отбор.

Компанията има договор с федерацията до 2029 г. и засега не е обявила пълно прекратяване на партньорството. Според позицията ѝ следващите действия ще бъдат определени, след като стане ясно как ще реагират останалите национални хокейни федерации.

Германският хокейен съюз заяви, че допускането на Русия променя условията за домакинството на турнира. Председателят на организацията Франк Лутц посочи, че участието на руския отбор може да има „значителни последици за сигурността, политиката и икономиката“ и че се обсъждат следващите стъпки заедно с Международната федерация по хокей на лед.

Самата федерация заяви, че е разочарована от решението на CAS, но признава авторитета на съда. Така подготовката за турнира продължава при нова правна и организационна рамка, докато домакините и партньорите изясняват позициите си за руското участие.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот задължително

    8 20 Отговор
    докато трае агресията на Русия

    Коментиран от #3, #7, #9, #11

    20:12 02.11.2026

  • 2 Дzверцов

    13 2 Отговор
    Газпром или Сибнефт ще запълнят празнотата с американски долари по договора за дизел със САЩ.

    20:13 02.11.2026

  • 3 Някой

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот задължително":

    Ами да бойкотират - да не участват на първенството или пък да не излизат в мачовете наРусия. Така Русия ще стане по-лесно шампион.

    20:19 02.11.2026

  • 4 Артилерист

    13 1 Отговор
    Коалицията на желаещите войни винаги е много единна, когато става дума за нещо руско. Искрено съжалявам безкрайно многото руски спортисти, които бяха лишени от участие в спортни състезания заради западните политически санкции. Пиер Кубертен сигурно се обръща в гроба заради тази груба дискриминация. Представяте ли си каква загуба за световния спорт и за зрителите е състезание по фигурно пързаляне, примерно, без участието на изящните руски спортисти. Просто целувка през стъкло...

    Коментиран от #6

    20:27 02.11.2026

  • 5 Ами

    4 0 Отговор
    Едни се отеглят други, ще се появят😉

    20:36 02.11.2026

  • 6 Ганчев

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Да не да се родил руснаци.Ние нямаме вина.

    20:36 02.11.2026

  • 7 опа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот задължително":

    Украинската агресия заради, която започна всичко, защо не я коментираш ве пони?

    Коментиран от #10

    20:39 02.11.2026

  • 8 демагогия

    3 0 Отговор
    в действие и голем праз значи, а всъщност и компресорите за леда на пързалките работят на руска газ......

    20:40 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лапай

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "опа":

    И се потапяй

    20:41 02.11.2026

  • 11 Понеже вече сме руска република

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот задължително":

    Ни забраняват участието на всякакви международни състезания и олимпиади.

    20:44 02.11.2026

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