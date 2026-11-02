Спонсори се оттеглят от Световното първенство по хокей след решението за Русия

Световното първенство по хокей за мъже през 2027 г. започна да губи подкрепа от свои партньори, след като Спортният арбитражен съд задължи Международната федерация по хокей на лед да допусне руски национални отбори до международните турнири през сезон 2026/2027. Турнирът ще се проведе в Германия от 14 до 30 май 2027 г., а домакини са Дюселдорф и Манхайм.

Шведският производител на мебели AJ Produkter обяви, че се отказва от спонсорското си присъствие на мъжкия шампионат. Компанията е партньор на световното първенство от 1989 г., но ще премахне логотипа си от екипите на съдиите и рекламните бордове около леда.

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„След решението да бъде разрешено участието на Русия решихме да премахнем нашата марка и логотипите си от мъжкото световно първенство. Това е протест срещу Русия“, заяви изпълнителният директор на AJ Produkter Енок Йохансон.

Компанията е потвърдила, че договорът за турнира вече е сключен, но въпреки това няма да използва рекламното си присъствие по време на първенството. Решението е свързано с руското участие след началото на войната в Украйна.

Още един партньор на Международната федерация по хокей на лед зае позиция срещу присъствието на Русия. Чешкият букмейкър Tipsport заяви, че няма да поставя рекламата си по време на мачове с участието на руския национален отбор.

Компанията има договор с федерацията до 2029 г. и засега не е обявила пълно прекратяване на партньорството. Според позицията ѝ следващите действия ще бъдат определени, след като стане ясно как ще реагират останалите национални хокейни федерации.

Германският хокейен съюз заяви, че допускането на Русия променя условията за домакинството на турнира. Председателят на организацията Франк Лутц посочи, че участието на руския отбор може да има „значителни последици за сигурността, политиката и икономиката“ и че се обсъждат следващите стъпки заедно с Международната федерация по хокей на лед.

Самата федерация заяви, че е разочарована от решението на CAS, но признава авторитета на съда. Така подготовката за турнира продължава при нова правна и организационна рамка, докато домакините и партньорите изясняват позициите си за руското участие.