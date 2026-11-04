Шест хокейни сили отказаха мачове с Русия след решението на КАС

Шест европейски хокейни сили отказаха да играят срещу Русия, след като Спортният арбитражен съд /КАС/ в Лозана задължи Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да допусне руските национални отбори до турнирите през сезон 2026/27. Към бойкота се присъединиха Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия.
Решението на КАС от 30 октомври отмени пет резолюции на съвета на IIHF и задължи федерацията да осигури участието на руските отбори в съответните турнири. IIHF заяви, че не е съгласна с постановлението, но признава авторитета на съда и ще действа съобразно решението му. Международната федерация все още не е обявила как точно ще бъде организирано завръщането на Русия.
Първото голямо състезание, което може да бъде променено, е световното първенство за младежи до 20 години. Турнирът трябва да се проведе от 26 декември 2026 г. в Едмънтън и Ред Диър, но канадските власти заявиха, че руският отбор няма да бъде допуснат.
„Докато Русия и Беларус подкрепят тази незаконна, неоправдана и ужасна война в Украйна, няма да има руски и беларуски спортисти, които да се състезават за своите държави в Канада“, заяви премиерът Марк Карни, цитиран от канадската обществена телевизия CBC.
Министърът на спорта Адам ван Куверден допълни, че Канада ще запази ограниченията за участие на руски спортисти в състезания, които се провеждат на нейна територия и получават федерално финансиране.
Норвежката федерация заяви, че няма да играе срещу Русия на световното първенство за мъже в Германия през май 2027 г. „Това решение се основава на отговорността ни да защитим сигурността и благосъстоянието на нашите състезатели, щабовете и техните семейства“, се казва в позицията.
Дания, Швеция и Чехия също обявиха, че няма да участват в насрочени срещи с руския състав. Финландската федерация посочи, че нито един играч или член на щаба няма да бъде задължаван да участва в турнир, в който са включени Русия или Беларус. На латвийските отбори и спортисти законът забранява да играят срещу руски и беларуски състави.
Световното първенство за мъже трябва да се проведе в Германия през май 2027 г. Германската федерация по хокей заяви, че разглежда последиците от решението на CAS, а нейният ръководител Франк Лутц не изключи възможността страната да се откаже от домакинството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Какво лошо има в това? А, и шестте отбора ще бъдат глобени.
Коментиран от #10
08:41 04.11.2026
2 АГАТ а Кристи
Коментиран от #8
08:42 04.11.2026
3 кукузел
08:43 04.11.2026
4 и сега КАС
08:45 04.11.2026
5 Калоян
Уволнението на руски диригент,работещ в Европа ,как повлия на световната политика?
08:46 04.11.2026
6 007 лиценз ту кил
08:51 04.11.2026
7 Потресен
Досега ни се обясняваше, че съда е последна инстанция и всички трябва да се съобразяваме а него, НО Канада нямало да допусне състезателите, Германия нямало да организира турнира, а няколко държава (при това силни в този спорт) щели да откажат да играят срещу РЕШЕНИЕТО НА СЪДА.
Това ли е правовият ред?
ПП
Нали спорта нямаше нищо общо с политиката?
ППП
Защо тогава едни държави нападнали друга държава февруари месец не са наказани и никой не отказва да играе срещу тях?
08:51 04.11.2026
8 007 лиценз ту кил
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Има кой да играе с тях, не се притеснявай. Националната хокейна лига например няма такива ограничения.
08:53 04.11.2026
9 Ъъъ
Лошо няма, но би трябвало правилата да са същите и за Израел. Защото точно тези двойни стандарти, които използвате, ще ви изядат главите.....Те вече ви ги изяждат де.....🤣
Коментиран от #16
08:59 04.11.2026
10 Възраждане
До коментар #1 от "Някой":Абсолютно. Победата си е Победа и Титлата си е Титла. Русия е новият световен шампион. Това се помни и остава в историята. Страха на европейските държави, никой не ги помни. Време е участието на футболните национали да се разреши и да ни радват на зеленият килим
09:02 04.11.2026
11 ТАКА Е
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ИГРАЕ .
09:06 04.11.2026
12 ами
09:17 04.11.2026
13 бензинджиите с ракети
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
09:21 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Комунист икономист няма
До коментар #9 от "Ъъъ":Както и еврей хокеист
09:23 04.11.2026