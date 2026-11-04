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Шест хокейни сили отказаха мачове с Русия след решението на КАС
  Тема: Украйна

Шест хокейни сили отказаха мачове с Русия след решението на КАС

4 Ноември, 2026 08:39 943 16

  • русия-
  • хокей-
  • iihf-
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  • световно първенство

Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия обявиха, че няма да играят срещу руския отбор

Шест хокейни сили отказаха мачове с Русия след решението на КАС - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шест европейски хокейни сили отказаха да играят срещу Русия, след като Спортният арбитражен съд /КАС/ в Лозана задължи Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да допусне руските национални отбори до турнирите през сезон 2026/27. Към бойкота се присъединиха Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия.

Решението на КАС от 30 октомври отмени пет резолюции на съвета на IIHF и задължи федерацията да осигури участието на руските отбори в съответните турнири. IIHF заяви, че не е съгласна с постановлението, но признава авторитета на съда и ще действа съобразно решението му. Международната федерация все още не е обявила как точно ще бъде организирано завръщането на Русия.

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Първото голямо състезание, което може да бъде променено, е световното първенство за младежи до 20 години. Турнирът трябва да се проведе от 26 декември 2026 г. в Едмънтън и Ред Диър, но канадските власти заявиха, че руският отбор няма да бъде допуснат.

„Докато Русия и Беларус подкрепят тази незаконна, неоправдана и ужасна война в Украйна, няма да има руски и беларуски спортисти, които да се състезават за своите държави в Канада“, заяви премиерът Марк Карни, цитиран от канадската обществена телевизия CBC.

Министърът на спорта Адам ван Куверден допълни, че Канада ще запази ограниченията за участие на руски спортисти в състезания, които се провеждат на нейна територия и получават федерално финансиране.

Норвежката федерация заяви, че няма да играе срещу Русия на световното първенство за мъже в Германия през май 2027 г. „Това решение се основава на отговорността ни да защитим сигурността и благосъстоянието на нашите състезатели, щабовете и техните семейства“, се казва в позицията.

Дания, Швеция и Чехия също обявиха, че няма да участват в насрочени срещи с руския състав. Финландската федерация посочи, че нито един играч или член на щаба няма да бъде задължаван да участва в турнир, в който са включени Русия или Беларус. На латвийските отбори и спортисти законът забранява да играят срещу руски и беларуски състави.

Световното първенство за мъже трябва да се проведе в Германия през май 2027 г. Германската федерация по хокей заяви, че разглежда последиците от решението на CAS, а нейният ръководител Франк Лутц не изключи възможността страната да се откаже от домакинството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    25 6 Отговор
    Ами, добре. Шест служебни победи за руснаците!
    Какво лошо има в това? А, и шестте отбора ще бъдат глобени.

    Коментиран от #10

    08:41 04.11.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    7 8 Отговор
    Българските комуняги сформираме отбор. Не бойте се братушки, - ние ще играем с вас !

    Коментиран от #8

    08:42 04.11.2026

  • 3 кукузел

    12 6 Отговор
    Бивши участници(директно или финансово) в хитлеристката коалиция изтребила милиони.

    08:43 04.11.2026

  • 4 и сега КАС

    14 2 Отговор
    да им наложи служебни загуби ...

    08:45 04.11.2026

  • 5 Калоян

    19 5 Отговор
    Aко от спорта се прави политика за какво ни е спорт?
    Уволнението на руски диригент,работещ в Европа ,как повлия на световната политика?

    08:46 04.11.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    13 3 Отговор
    Значи Русия безпроблемно ще стане новия шампион.

    08:51 04.11.2026

  • 7 Потресен

    17 3 Отговор
    Не разбирам на къде върви света.
    Досега ни се обясняваше, че съда е последна инстанция и всички трябва да се съобразяваме а него, НО Канада нямало да допусне състезателите, Германия нямало да организира турнира, а няколко държава (при това силни в този спорт) щели да откажат да играят срещу РЕШЕНИЕТО НА СЪДА.
    Това ли е правовият ред?
    ПП
    Нали спорта нямаше нищо общо с политиката?
    ППП
    Защо тогава едни държави нападнали друга държава февруари месец не са наказани и никой не отказва да играе срещу тях?

    08:51 04.11.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Има кой да играе с тях, не се притеснявай. Националната хокейна лига например няма такива ограничения.

    08:53 04.11.2026

  • 9 Ъъъ

    10 5 Отговор
    "Докато Русия и Беларус подкрепят тази незаконна, неоправдана и ужасна война в Украйна, няма да има руски и беларуски спортисти, които да се състезават за своите държави в Канада“, заяви премиерът Марк Карни..."

    Лошо няма, но би трябвало правилата да са същите и за Израел. Защото точно тези двойни стандарти, които използвате, ще ви изядат главите.....Те вече ви ги изяждат де.....🤣

    Коментиран от #16

    08:59 04.11.2026

  • 10 Възраждане

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Абсолютно. Победата си е Победа и Титлата си е Титла. Русия е новият световен шампион. Това се помни и остава в историята. Страха на европейските държави, никой не ги помни. Време е участието на футболните национали да се разреши и да ни радват на зеленият килим

    09:02 04.11.2026

  • 11 ТАКА Е

    1 6 Отговор
    СЪС РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ИГРАЕ .

    09:06 04.11.2026

  • 12 ами

    0 0 Отговор
    ха ха ха - тогава да играят с украина, или по добре да идат на фронта да я подкрепят

    09:17 04.11.2026

  • 13 бензинджиите с ракети

    1 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:21 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Комунист икономист няма

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъ":

    Както и еврей хокеист

    09:23 04.11.2026

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