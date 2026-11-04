Шест хокейни сили отказаха мачове с Русия след решението на КАС

Шест европейски хокейни сили отказаха да играят срещу Русия, след като Спортният арбитражен съд /КАС/ в Лозана задължи Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да допусне руските национални отбори до турнирите през сезон 2026/27. Към бойкота се присъединиха Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия.

Решението на КАС от 30 октомври отмени пет резолюции на съвета на IIHF и задължи федерацията да осигури участието на руските отбори в съответните турнири. IIHF заяви, че не е съгласна с постановлението, но признава авторитета на съда и ще действа съобразно решението му. Международната федерация все още не е обявила как точно ще бъде организирано завръщането на Русия.

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Първото голямо състезание, което може да бъде променено, е световното първенство за младежи до 20 години. Турнирът трябва да се проведе от 26 декември 2026 г. в Едмънтън и Ред Диър, но канадските власти заявиха, че руският отбор няма да бъде допуснат.

„Докато Русия и Беларус подкрепят тази незаконна, неоправдана и ужасна война в Украйна, няма да има руски и беларуски спортисти, които да се състезават за своите държави в Канада“, заяви премиерът Марк Карни, цитиран от канадската обществена телевизия CBC.

Министърът на спорта Адам ван Куверден допълни, че Канада ще запази ограниченията за участие на руски спортисти в състезания, които се провеждат на нейна територия и получават федерално финансиране.

Норвежката федерация заяви, че няма да играе срещу Русия на световното първенство за мъже в Германия през май 2027 г. „Това решение се основава на отговорността ни да защитим сигурността и благосъстоянието на нашите състезатели, щабовете и техните семейства“, се казва в позицията.

Дания, Швеция и Чехия също обявиха, че няма да участват в насрочени срещи с руския състав. Финландската федерация посочи, че нито един играч или член на щаба няма да бъде задължаван да участва в турнир, в който са включени Русия или Беларус. На латвийските отбори и спортисти законът забранява да играят срещу руски и беларуски състави.

Световното първенство за мъже трябва да се проведе в Германия през май 2027 г. Германската федерация по хокей заяви, че разглежда последиците от решението на CAS, а нейният ръководител Франк Лутц не изключи възможността страната да се откаже от домакинството.