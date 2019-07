Дани Алвеш отвори бутилка с... (ВИДЕО)

Една от големите звезди на световния футбол Дани Алвеш е без отбор, след като напусна френския шампион ПСЖ, но отново влиза в новините с нещо уникално. Капитанът на бразилския национален тим реши да се включи в предизвикателството The bottle cap challenge, отваряйки бутилка по невероятен начин.

Преди бившия футболист на Барселона и Ювентус участие в плъзналата по социалните мрежи лудост взеха много негови колеги, някои от които като Златан Ибрахимович демонстрираха технични удари от бойните изкуства за отваряне на бутилка. Дани Алвеш обаче скри топката на всички и използва „третия си крак“ за развъртане на капачката на бутилка.

“Предизвикателството завърши много успешно”, коментира 36-годишният защитник видеото, в което така той коментира краткото клипче, демонстрирайки невероятни умения с мъжкото си достойнство.

The Brazil football captain Dani Alves completed the #BottleCapChallenge in an ‘unusual’ way😮😏.

Video below captures this moment. #bottlecapchallange #DaniAlves #entertainment #plustvafrica pic.twitter.com/VhqTT64LFa