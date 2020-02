Ибрахимович прегази пореден рекорд (ВИДЕО)

Златан Ибрахимович прибави още един рекорд към богатата си визитка. Той вече е най-възрастният голмайстор в историята на миланското дерби в Серия А. Шведът отбеляза второто попадение при загубата на неговия Милан с 2:4 от Интер.



Златан се разписа на 38 г. и 129 дни, с което подобри постижението на сънародника си Нилс Лидхолм. Досегашният рекордьор играеше за Милан в средата на миналия век и се разписа в дербито на 38 г. и 43 дни.

