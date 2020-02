Огромен расистки скандал разтърси португалския футбол (ВИДЕО)

Огромен расистки скандал разтърси португалския футбол, а в епицентъра му попадна малийският нападател на Порто Муса Марега. 28-годишният футболист сам напусна терена по време на мача с Витория Гимараеш, след като от трибуните се чуха расистки възгласи. Това се случи след час игра, след като Марега отбеляза за 2:1 за Порто.

Нападателят реагира много остро на обидите и побесня, като поиска смяна. Съотборниците му не го подкрепиха, като някои са опитаха да го накарат да остане на терена. В крайна сметка Марега се прибра в съблекалнята, като на прибиране в тунела размаха среден пръст на публиката. На мястото му заигра Уилсон Манафа, също тъмнокож играч, а Порто удържа резултата. Малко по-късно Марега написа в социалните мрежи гневно послание.

"Обръщам се към всички идиоти, които идват на стадиона, за да отправят расистки обиди...Да ви го на....м. Благодаря и на съдиите, че не ме защитиха, а ми показаха жълт картон, защото защитих цвета на кожата си. Вие сте срам, надявам се да не ви срещна никога на футболния терен", написа играчът.

"Възмутени сме от дъното на душите си от това, което се случи! Те започнаха да го обиждат още от загрявката. Ние сме едно семейство, един отбор! Националността и цвета на кожата нямат никакво значение", заяви треньорът на Порто Серджо Консейсао след мача.

Another day in football, another racism incident. Porto striker Marega walks off the pitch after Vitoria Guimarães fans racially abused him.



So sad to see stuff like this still happen, so many dumb people in this world. Disgusting. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/xQ48OKMBl2