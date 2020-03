Фюри се обърна към цялата британска общност с молба (ВИДЕО)

Световният шампион по бокс в тежка категория на Световния боксов съвет - Тайсън Фюри излезе с обръщение към целия британски народ, в което той аплира гражданите да си останат вкъщи, за да се предпазят от разпространяващия се коронавирус.

"Здравейте на всички! Първо, добър вечер! Надявам се, че всички сте добре. Аз оставам в безопасност у дома. Няма да излизам навън. След като чух какво каза министър-председателят, се отнесох изключително сериозно. Съветвам ви да сторите същото. Нека се преборим заедно с вируса като нация, като семейство, като отбор. Да помогнем на другите като останем вкъщи. Много, много важно - слушайте Борис (Джонсън), стойте по домовете си. Донесоха ми лични уреди за фитнес днес. Имам тежести. Ще се поддържам във форма и ще публикувам ежедневни видеа как тренирам, за да ви държа в течение. Всички знаят, че без него съм свършен", заяви Фюри.

