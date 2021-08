Арсенал взема полузащитник от Реал за близо 40 млн.

Полузащитникът Мартин Йодегаард е футболист на английския Арсенал. Така твърди италианският журналист Фабрицио Романо, който се слави с безгрешната си предварителна информация по сделките във футболна Европа.

Арсенал ще заплати малко под 40 милиона евро на Реал Мадрид за услугите на норвежкия плеймейкър, който прекара втората част от изминалия сезон под наем именно при „артилеристите” и без време се превърна в основен футболист в селекцията на Микел Артета.

Спортният директор Еду и испанския мениджър Артета имаха за приоритет да оставят халфа на „Емиратс” и очевидно сделката ще бъде официално обявена в следващите часове. Играчът ще парафира петгодишен договор с "артилеристите", който ще го остави в северен Лондон до 2026-а година.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move - bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC



Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0