Мартин Йодегор за дузпата на Ман Сити: На камерите винаги можеш да превърнеш ситуацията в по-лоша, отколкото е (ВИДЕО)

Мартин Йодегор изрази недоволството си от съдийството в мача с Манчестър Сити, където Арсенал бе лишен от правото да изпълнява дузпа, но в същото време бе наказан с такава в друга спорна ситуация.

„Той падна прекалено лесно. На повторенията се вижда как тръгва да пада, след което Гранит (Джака) го хваща за фланелката. Съдията беше близо до ситуацията и първото му решение беше правилно, че няма нарушение, но тогава се намеси ВАР, а на камерите винаги е лесно да превърнеш ситуацията в по-лоша, отколкото е“, каза младият норвежец пред beIN Sports.

Що се отнася до ситуацията, в която на свой ред имаше претенции за нарушение в наказателното поле, Йодегор заяви, че е играл пръв с топката, а след това Едерсон отнася крака му, за да я избие.

22-годишният плеймейкър даде мнението си и за червения картон на Габриел Магаляеш, но се постара да не каже прекалено много, за да не си издейства наказание от Дисциплинарната комисия. Мнението му все пак е, че „емоциите около дузпата направиха лесно раздаването на картони в мача“.

🗣️ "I think we played a great game... We had three situations go against us, it's hard to take."



Martin Ødegaard reflects on today's defeat to @ManCity and believes he should have been awarded a penalty.#beINPL #ARSMCI #AFC pic.twitter.com/3cdyfd5J3q