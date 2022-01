Звезда на Байерн най-накрая склони и преподписа

Байерн Мюнхен най-накрая успя да убеди една от своите офанзивни звезди Кингсли Коман да поднови договора си с клуба.

Френското крило имаше само година и половина до края на настоящия си контракт, но след преподписването той се обвърза с „баварците“ до 2027 г.

Френското издание L'Equipe твърди, че националът на „петлите“ ще прибира по €17 млн. на сезон, което го превръща в един от най-високоплатените играчи в Европа.

Kingsley Coman has extended his contract with #FCBayern until 2027! ✍️#King2027 👑 #MiaSanMia