Арестуваха проститутка, помагала на ръгбист, да изнасили 18-годишно момиче, навръх рождения му ден (ВИДЕО)

41-годишната Сандра Нтоня е била арестувана от властите в Манчестър, след като е обвинена в съучастничество в изнасилването на 18-годишно момиче от 29-годишен ръгбист, навръх рождения ден на момичето, научихме от Daily Mail.

Въпросната жена открито признава, че е проститутка, като дори се хвали с високопрофилните си клиенти от света на спорта, шоубизнеса и дори от политиката.

Нтоня е смятана за съучастник на 29-годишния мъж, чието име за сега остава в тайна по настояване на полицията.

