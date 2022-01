Интер е носителят на Суперкупата на Италия, след като спечели дербито с Ювентус след гол в последния възможен момент на мача.

Алексис Санчез се превърна в герой за „нерадзурите“, тъй като се озова на правилното място в правилния момент, за да открадне успеха за своя тим. Алекс Сандро пък ще бъде винен седмици наред за решението си да отиграе последното центриране в мача с гърди, позволявайки на Матео Дармиан да изпревари Джорджо Киелини до паса, за да свали към чилиеца, а той да добута кълбото в мрежата.

В редовното време Уестън МакКени даде аванс на „бианконерите“ в 25', но дузпа на Лаутаро Мартинез възстанови паритета в срещата само десетина минути по-късно.

В хода на цялата среща Интер определено заслужаваше повече успеха, защото бе по-настоятелният, по-целеустременият, по-класният тим на терена. Поглед към статистиката дори показва, че шампионите превъзхождаха своя опонент във всеки един елемент от играта.

Симоне Индзаги може вече да се похвали с първия си трофей с новия си клуб, докато Масимилиано Алегри е видимо, че тепърва ще трябва да сменя поколенията в тима си, ако иска да върне онази слава от нетолкова далечното минало.

