Габон измъкна точка от „червените звезди“ в последните минути

Габон измъкна точка от фаворита Гана с гол в последните минути на мача, като така застраши класирането на „червените звезди“ във фазата на елиминациите.

Андре Аю откри резултата за символичните гости в 18', но Джин Алевина върна попадението в 88', за да извоюва точка за своя тим.

Резултатът означава, че Мароко си гарантира класирането към 1/8-финалите, докато Габон почти със сигурност продължава напред, защото дори третото място в групата дава шанс за класиране, ако се окаже един от четирите най-добри тимове на тази позиция.

Гана от своя страна ще вложи всичко в мача си с Коморските острови и в случай, че победи също ще продължи напред.

Лошото обаче в срещата се случи след края на мача, когато двата отбора се сбиха, а дори Бенджамин Тете удари с юмрук в лицето един от габонците. Това му спечели червен картон и му гарантира, че няма да участва в турнира най-малко в следващите мач, ако не и три.

