Томас Мюлер със забележително постижение, само Месе го бие по асистенции

Атакуващият халф на Байерн Мюнхен - Томас Мюлер се отчете с две асистенции при победата над Кьолн с 4:0. Негови бяха подаванията за головете на Роберт Левандовски (9) и Корентин Толисо (25).



Така Мюлер вече има 150 асистенции в Бундеслигата от дебюта си на 15 август 2008 г. През този период само един играч от топ 5 на първенствата в Европа успя да запише повече - Лионел Меси. Аржентинецът има 180 асистенции в мачовета за Барселона в Ла Лига и ПСЖ в Лига 1.

150 - Since Thomas Müller's Bundesliga debut (15 Aug 2008), only Lionel #Messi (180 assists) has assisted more goals in Europe's big five leagues than the German (150 assists). Space. #KOEFCB pic.twitter.com/VjtOBapePg