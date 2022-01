Милан и Ювентус разочароваха с представянето си в дербито на кръга

Милан и Ювентус разочароваха, както своите привърженици, така и неутралните зрители на срещата, защото не предложиха нищо в офанзивен план, за да зарадват окото.

Двата тима основно ни предложиха безкомпромисна агресия в центъра на терена. Почти всеки опит за преминаване на съперник завършваше с нарушение, а в резултат статичните положения останаха над повече от 40 метра от вратата, за да се стигне до нещо по-опасно при центриранията.

Ако трябва да посочим един от двата тима, който имаше повече желание за промяна на резултата, то това би бил Милан, защото поне играчите на Стефано Пиоли стреляха малко повече и дори на 4 пъти накараха Войжчек Шченсни да спасява, колкото и комфортно това да бе за поляка.

„Бианконерите“ от друга страна не уцелиха нито веднъж вратата на Майк Менян, независимо от факта, че на терена видяхме Пауло Дибала, Алваро Мората, Хуан Куадрадо, Мойс Кийн и Деян Кулушевски, макар и в различни етапи от срещата.

Подялбата на точките означава, че Милан ще остане на третото място, тъй като Наполи има по-добра голова разлика, а Ювентус е все така извън топ 4 и е прекалено вероятно да се отдалечи още, защото Аталанта има мач по-малко и точка преднина.

