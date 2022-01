Влахович официално е футболист на Ювентус

Ювентус официално потвърди привличането на нападателя Душан Влахович от Фиорентина.

22-годишният сръбски нападател е в невероятна форма, като е отбелязал 17 гола в 21 мача в Серия А този сезон под ръководството на Винченцо Италиано във Флоренция. Изпълненията му привлякоха вниманието на много топ клубове, включително Арсенал, но той избра „бианконерите“

Както се вижда и на уебсайта на Лига Серия A, Ювентус официално е депозирал договора на Влахович. Фабрицио Романо съобщава, че сделката е на обща стойност 75 милиона евро, включително бонусите.

Медиясет пък съобщава, че таранът ще печели по 7 милиона евро на сезон, а договорът му ще продължи до юни 2026 г.

Влахович вероятно ще получи титулярно място за Юве още в предстоящия мач срещу Верона след международната пауза. Срещата е насрочена за 6 февруари.

Пристигането на сърбина в Торино отваря и вратата за евентуално напускане на Алваро Мората, който е желан от Барселона, Нюкасъл и Тотнъм.

Official, confirmed. Dusan Vlahović joins Juventus on a permanent move from Fiorentina for €75m fee add ons included. ✍🏻🇷🇸 #Juventus



Contract for €7m net per season completed today after medical tests. pic.twitter.com/jeVfMQFx6f