Бивш президент на Барса: Мбапе вече е подписал с Реал, сигурен съм

Бившият президент на Барселона Жоан Гаспар взе отношение по темата за бъдещето на суперзвездата на Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе. Гаспар излезе с доста гръмко изказване, като сподели, че е сигурен, че французинът вече е подписал с големия враг на „каталунците“ - Реал Мадрид.

„Ще ви кажа една ексклузивна новина. Килиан (б.р. - Мбапе) вече е подписал договора си с Реал Мадрид, сигурен съм. Познавам много добре Флорентино Перес и съм сигурен, че точно това се е случило“, заяви бившият президент на Барселона пред „Marca“.

23-годишният Мбапе отдавна е свързван с трансфер в Реал. Миналото лято „Лос Бланкос“ отправиха две оферти за французина, които обаче бяха отказани от парижани. Договорът на световния шампион с ПСЖ е само до края на сезона и се твърди, че ще премине на „Сантиаго Бернабеу“ като свободен агент. Преди няколко дни дори се появиха информации, че нападателят вече се е разбрал с тима на Карло Анечелоти по всички детайли около преминаването му в испанската столица.

Barcelona's former President believes Mbappe has signed for Madrid 👀 pic.twitter.com/gaxR9Mf1pw