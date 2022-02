Жребият размина фаворитите във ФА Къп

Шампионът Манчестър Сити ще гостува на Питърбъро в петия кръг на ФА Къп. “Гражданите” отстраниха Фулъм с 4:1 в събота, а тимът от Чемпиъншип се справи с Куинс Парк Рейнджърс.

Финалистът от миналата година Челси, който се нуждаеше от продължения, за да отстрани Плимут , ще гостува на Лутън, който вчера отстрани Димитър Митов и Кеймбридж, в една от най-интригуващите срещи от този етап на шампионата.

Победителят от двойката Ливърпул - Кардиф ще посрещне като домакин Норич, който вчера изненадващо се справи с Уулвърхамптън като гост. Мидълзбро, който в петък вечер поднесе голямата изненада и изхвърли Манчестър Юнайтед, ще домакинства на своя “Ривърсайд” на друг тим борещ се за топ 4 в Премиър лийг - Тотнъм.

Всички сблъсъци от петия кръг на ФА Къп:

Лутън - Челси

Кристъл Палас - Стоук Сити

Питърбъро - Манчестър Сити

Ливърпул/Кардиф - Норич

Саутхамптън - Уест Хам

Мидълзбро - Тотнъм

Нотингам/Лестър - Хъдърсфилд

Евертън - Борнемут/Боръм Ууд

