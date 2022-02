Жерар Пике се изравни с Пуйол по брой мачове за Барса

Жерар Пике, който започна като титуляр срещу Атлетико Мадрид, се изравни с Карлес Пуйол по брой мачове за Барселона. Двамата са изиграли 593 срещи с екипа на "блауграна" и делят петото място в тази престижна класация.

Повече мачове от тях имат Лионел Меси (778), Шави (767), Андрес Иниеста (674) и Серхи Бускетс (658).

On Sunday, @3gerardpique will tie @Carles5puyol for 5th place on Barça's all-time appearances list with 593!

