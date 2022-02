„Блондинката бомбардировач“ озари с присъствието си началото на Световната седмица на модата в Лондон (СНИМКИ)

Австралийката Ебани Бриджис продължава да радва с присъствието си, както почитателите на бойните спортове, така и привържениците на красотата. При последната си изява австралийката се появи на червения килим за откриването на Световната седмица на модата в Лондон.

„Блондинката бомбардировач“ се появи в къса брокатена рокля, която да акцентира върху пищния ѝ бюст и стегнатите бедра. Единственото, което ѝ липсваше, бе огърлица, която да отива на 24-каратовата ѝ усмивка.

Припомняме, че Бриджис се готви за бой със Сесилия Роман за световната титла на IBF в края на март (26).

Great night lastnight ✨ Sxevents welcomes London’s first event to celebrate the start of fashion week 🎉☺️#Fashion #FashionWeek #SXEvents #BlondeBomber #RedCarpet #Elegance #NotAModelTho🥴 pic.twitter.com/0M7zVlTMYE