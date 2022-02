„Канело“ подписа за два мача с Matchroom Boxing, но „GGG“ още не е сигурен, че иска да се бие в реванша

Саул Алварез официално ще проведе следващите си две битки под шапката на Matchroom Boxing, след като подписа договор с промоутърската компания, научихме от ESPN.

Мексиканецът ще се бие първо с Дмитрий Бивол на 7 май, а след това планира да затвори трилогията си срещу Генадий Головкин на 17 септември.

Бивол може и да е подписал вече договора си, но „GGG“ все още не е сигурен, че иска реванш с „Канело“, по неназовани причини.

Надеждите все пак са, че двамата шампиони ще се договорят, защото в нашите очи са двама от наистина най-великите боксьори в средна категория.

Canelo has agreed to a two-fight deal with Matchroom Boxing for DAZN PPV bouts vs Dmitry Bivol on May 7 and GGG on Sept. 17, sources tell @MikeCoppinger.



Bivol has signed his contract but GGG hasn’t agreed to his portion. No deal can become official until all three parties sign. pic.twitter.com/DX87ujNIeW