Барса громи на „Местая“ с възродения Обамеянг

Пиер-Емерик Обамеянг вкара дебютните си попадения с екипа на Барселона в дербито с Валенсия от Примера Дивизион за убедителното 1:4.

Габонецът вкара две попадения в срещата, а по едно добавиха Франки де Йонг и Педри, докато Карлес Солер се отчете с почетен гол за „прилепите“.

През първата част Барса водеше с внушителното 0:3 на „Местая“, макар гол на Солер да бе отменен в последните минути.

„Каталунците“ започват да се утвърждават в топ 4 на испанския елит, докато Валенсия не може да спечели мач в шампионата от цели 7 поредни кръга, което поставя тима на почти еднаква дистанция от зоната за евротурнирите и тази на изпадащите.

