Зверев откачи и се нахвърли на съдията (ВИДЕО)

Световният номер 3 Александър Зверев бе изхвърлен от участие в турнира от сериите АТП 500 в Акапулко, след като нападна съдията на стола след края на мач от схемата на двойки.

Зверев и партньорът му Марсело Мело загубиха от Хари Хелиовара и Лойд Гласпул с 6-2, 4-6, 6-10, а след последното разиграване германецът стисна ръцете на съперниците и се насочи към съдията на стола. Зверев удари силно стола с ракетата си в близост до краката на рефера, след което седна на своето място, но след малко пак се изправи и още веднъж удари стола. През това време той засипа съдията с обиди: "Съсипа целия ш...н мач, целия ш...н мач!".

Повод за недоволството на Зверев бе предпоследната точка, когато удар на Гласпул попадна в близост до линията, като изглеждаше аут, но съдията на стола даде точката на Гласпул и Хелиовара, което предизвика гнева на Зверев и той отправи обидни думи към рефера, за което получи предупреждение.

Малко след това организаторите на турнира обявиха, че Зверев е изваден от участие в надпреварата. Германецът спечели откриващия си мач на сингъл и трябваше да се изправи срещу сънародника си Петер Гойовчик във втория кръг.

Вижте видео от грозния инцидент:

Look at the umpire's leg reflexively flinching in fear. This as bad as I've ever seen a player threaten an umpire physically.pic.twitter.com/otrGWJsSxv