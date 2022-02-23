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Филип Кръстев е първият българин, дебютиращ с гол за Левски от седем години

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Филип Кръстев е първият българин, дебютиращ с гол за Левски от седем години

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Между Мечката и Филип Кръстев в дебютите си за Левски се разписаха двама нидерландци – Найджъл Робърта и Стайн Спиерингс

Филип Кръстев е първият българин, дебютиращ с гол за Левски от седем години - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Филип Кръстев започна престоя си в Левски с прекрасен гол срещу Локомотив (Пловдив), който се оказа победен за „сините“ за успеха с 2:1.

Справка в статистиката показва интересно съвпадение от цифри. От началото на 21 век това е 21-ият гол на футболист, който дебютира с гол за Левски в шампионатен мач, отбелязва „Мач Телеграф“.

Кръстев обаче е първият българин от 2015 г., който бележи в първия си двубой за „сините“. Тогава Георги Костадинов е точен за равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) в Коматево.

Между Мечката и Филип Кръстев в дебютите си за Левски се разписаха двама нидерландци – Найджъл Робърта и Стайн Спиерингс. Робърта беше точен при 2:0 над Царско село през август 2019 г., а Спиерингс беше точен при 2:2 с Черно море във Варна в началото на 2020 г.

АВТОРИТЕ НА ГОЛ ПРИ ДЕБЮТА ИМ ЗА ЛЕВСКИ В ЕЛИТА

Ищван ФЕРЕНЦИ
08.02.2002 г. Левски – Нефтохимик 4:1

Саша СИМОНОВИЧ
24.04.2002 г. Левски – ЦСКА 2:0

Емил АНГЕЛОВ
14.02.2004 г. Левски – Черноморец 3:0

Антонио ПАВЛОВ
31.05.2006 г. Беласица – Левски 2:1

Жеан КАРЛОС
24.02.2008 г. Левски – Черноморец 2:1

Еньо КРЪСТОВЧЕВ
02.03.2008 г. Левски – Вихрен 1:0

Рашид ТИБЕРКАНИН
17.08.2008 г. Левски – Ботев (Пловдив) 6:0

Георги НЕДЯЛКОВ
13.06.2009 г. Пирин – Левски 1:1

Дениран ОРТЕГА
08.08.2010 г. Левски – Ботев (Пловдив) 5:0

Гара ДЕМБЕЛЕ
01.08.2010 г. ЦСКА – Левски 0:1

Иван ЦВЕТКОВ
08.08.2010 г. Левски – Славия 1:0

Кристовао РАМОС
04.03.2012 г. Левски – Черно море 2:1

Базил ДЕ КАРВАЛЬО
11.08.2012 г. Левски – Черноморец 1:0

Илиян ЙОРДАНОВ
22.09.2012 г. Левски – Пирин (Гоце Делчев) 2:0

Пламен КРУМОВ
22.02.2014 г. Левски – Славия 2:2

Лукаш ГИКИЕВИЧ
27.02.2015 г. Левски – Хасково 8:0

Емил НИНУ
27.02.2015 г. Левски – Хасково 8:0

Георги КОСТАДИНОВ
18.07.2015 г. Ботев (Пловдив) – Левски 1:1

Найджъл РОБЪРТА
05.08.2019 г. Царско село – Левски 0:2

Стайн СПИЕРИНГС
22.02.2020 г. Черно море – Левски 2:2

Филип КРЪСТЕВ
19.02.2022 г. Левски – Локомотив (Пловдив) 2:1


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    България трябва да се оправи и да бъди рай, нека да има световен рай !
    Нека да има истински, а не изкуствен рай !
    Важно е така да е !
    Който е против мен , значи е истински демон !

    13:45 23.02.2022

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    Какви мечки и вълци пълен цирк са тия Лавчис козирката.
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    на момчето!

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