Филип Кръстев е първият българин, дебютиращ с гол за Левски от седем години

Филип Кръстев започна престоя си в Левски с прекрасен гол срещу Локомотив (Пловдив), който се оказа победен за „сините“ за успеха с 2:1.

Справка в статистиката показва интересно съвпадение от цифри. От началото на 21 век това е 21-ият гол на футболист, който дебютира с гол за Левски в шампионатен мач, отбелязва „Мач Телеграф“.

Кръстев обаче е първият българин от 2015 г., който бележи в първия си двубой за „сините“. Тогава Георги Костадинов е точен за равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) в Коматево.

Между Мечката и Филип Кръстев в дебютите си за Левски се разписаха двама нидерландци – Найджъл Робърта и Стайн Спиерингс. Робърта беше точен при 2:0 над Царско село през август 2019 г., а Спиерингс беше точен при 2:2 с Черно море във Варна в началото на 2020 г.

АВТОРИТЕ НА ГОЛ ПРИ ДЕБЮТА ИМ ЗА ЛЕВСКИ В ЕЛИТА

Ищван ФЕРЕНЦИ

08.02.2002 г. Левски – Нефтохимик 4:1

Саша СИМОНОВИЧ

24.04.2002 г. Левски – ЦСКА 2:0

Емил АНГЕЛОВ

14.02.2004 г. Левски – Черноморец 3:0

Антонио ПАВЛОВ

31.05.2006 г. Беласица – Левски 2:1

Жеан КАРЛОС

24.02.2008 г. Левски – Черноморец 2:1

Еньо КРЪСТОВЧЕВ

02.03.2008 г. Левски – Вихрен 1:0

Рашид ТИБЕРКАНИН

17.08.2008 г. Левски – Ботев (Пловдив) 6:0

Георги НЕДЯЛКОВ

13.06.2009 г. Пирин – Левски 1:1

Дениран ОРТЕГА

08.08.2010 г. Левски – Ботев (Пловдив) 5:0

Гара ДЕМБЕЛЕ

01.08.2010 г. ЦСКА – Левски 0:1

Иван ЦВЕТКОВ

08.08.2010 г. Левски – Славия 1:0

Кристовао РАМОС

04.03.2012 г. Левски – Черно море 2:1

Базил ДЕ КАРВАЛЬО

11.08.2012 г. Левски – Черноморец 1:0

Илиян ЙОРДАНОВ

22.09.2012 г. Левски – Пирин (Гоце Делчев) 2:0

Пламен КРУМОВ

22.02.2014 г. Левски – Славия 2:2

Лукаш ГИКИЕВИЧ

27.02.2015 г. Левски – Хасково 8:0

Емил НИНУ

27.02.2015 г. Левски – Хасково 8:0

Георги КОСТАДИНОВ

18.07.2015 г. Ботев (Пловдив) – Левски 1:1

Найджъл РОБЪРТА

05.08.2019 г. Царско село – Левски 0:2

Стайн СПИЕРИНГС

22.02.2020 г. Черно море – Левски 2:2

Филип КРЪСТЕВ

19.02.2022 г. Левски – Локомотив (Пловдив) 2:1