Иранския Хълк: Загубих равновесие, извинявам се на всички хора в Иран

Саджад Гариби, по-известен като Иранския Хълк, не се е притеснил след заставането лице в лице с Мартин Форд. Преди няколко дни двамата за първи път скъсиха дистанцията преди битката им. Това се случи на пресконференция в Дубай, пише mma.bg.

Двамата трябва да направят боксов мач през април в Лондон. Битката им е планирана да бъде 4 рунда по 2 минути. При заставането им лице в лице Форд не си сдържа нервите и бутна Гариби, който падна няколко метра назад.

Remember "Iranian Hulk"? That big mouthed degenerate who said he'd love to fight in Syria for the sake of Khamenei, Bashar & idolatrous shrines?



Well, he's the new butt of every joke in Iran. Another failed Khomeinist.



#YaAliCantMadad pic.twitter.com/2i12wQZdDN