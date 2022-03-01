Спортът по ТВ във вторник (1 март)

Джошуа ще вика за Уайт в мача срещу Фюри, въпреки че „го мрази“

Антъни Джошуа застана на страната на Дилиан Уайт в мача му за титлата на Световния боксов съвет (WBC) срещу Тайсън Фюри, въпреки че „го мрази&ld ...