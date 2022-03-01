14.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
14.45 Колоездене: Гран При на Самин, жени Евроспорт 2
17.30 ЦСКА - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
18.00 Волейбол, "Зенит" - "Веро" МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, "Нефтохимик" - ЦСКА Диема спорт 2
19.00 ПСЖ - "Севиля" (младежи) МАХ Спорт 3
19.30 "Трабзонспор" - "Анталияспор" МАХ Спорт 2
19.30 "Алесандрия" - "Комо" Нова спорт
20.00 Волейбол, "Щутгарт" - "Младост" МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.15 "Питърбро" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2
21.30 "Кристъл Палас" - "Стоук" Нова спорт
21.30 Баскетбол, "Олимпия Милано" - УНИКС МАХ Спорт 4
21.45 "Унион" - "Санкт Паули" Диема спорт 3
21.55 "Мидълзбро" - "Тотнъм" Диема спорт
22.00 "Ница" - "Версай" МАХ Спорт 2
22.00 "Милан" - "Интер" МАХ Спорт 3
02.30 "Флуминенсе" - "Мийонариос" МАХ Спорт 4
1 Март, 2022 08:33 3551
Спортът по ТВ във вторник (1 март)
Ето какво може да гледаме днес
14.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
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