Още един футболист загина във войната в Украйна

Втори футболист загина във войната, която Русия води срещу Украйна. 25-годишният Дмитро Мартиненко загуби живота си, обявиха от ФИФПро.

Той и майка му са загинали след ракетен взрив в техния дом, а 7-годишната му сестра е получила тежки рани.

Мартиненко е играл като халф в местния отбор Гостомел. През миналия сезон е бил водещ голмайстор на втора аматьорска дивизия на Киевския регион. Бил е избран и за най-добър играч.

По-рано 21-годишният футболист на Карпати Лвов Виталий Сапило също загуби живота си, след като неговият танк е попаднал под обстрел в предградията на Киев.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr