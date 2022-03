Новак Джокович най-вероятно ще играе на "Ролан Гарос"

Новак Джокович най-вероятно ще може да защитава титлата си „Ролан Гарос“, след като Франция реши да премахне ваксинационните паспорти, гръмна „Eurosport“.

Световният №2 в тениса се забърка в продължителна сага по време Откритото първенство на Австралия заради ваксинационния COVID-19 статут. Случай, който завърши с депортиране му в навечерието на турнира.

Novak Djokovic looks set to return to Grand Slam tennis at the French Open 🇫🇷