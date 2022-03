Челси с първи успех след санкциите срещу Абрамович

Челси постигна успех с 1:3 над последния тим в класирането на английската Висша лига Норич, като това е първа победа, откакто британското правителство наложи запор на всички сметки и имоти на собственика на клуба Роман Абрамович.

Тревор Чалоба даде аванс на гостите от Лондон още в 3', а скоро след това Мейсън Маунт удвои.

Теему Пуки върна интригата в средата на второто полувреме с гол от дузпа, дадена за игра с ръка на Чалоба.

Кай Хаверц обаче сложи точка на спора в последната минута на редовното време, за да узакони трите точки в полза на „лондончани“.

Челси вече има актив от 56 точки. Те със сигурност не участват в спора за титлата, но в борбата за третото място затвърждават ролята си на фаворит.

Норич на свой ред е все по-близо до завръщане в Чемпиъншип, тъй като „канарчетата“ вече натрупаха 5 поредни загуби и представянето им в двете фази на играта е истински кошмар.

