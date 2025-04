Жозе Моуриньо призна, че е влизал в остри конфликти със Самуел Ето’о преди решаващия осминафинал от Шампионската лига между Интер и Челси през 2010 г. – мач, който в крайна сметка се оказа ключов за последвалия триумф на „нерадзурите“ в турнира.

В документалната поредица на BBC "How to win the Champions League", португалският специалист разказа, че той и камерунският нападател „се карали всеки ден“ в дните преди реванша на „Стамфорд Бридж“, въпреки че Ето’о бе дал асистенция за гола на Диего Милито в първия мач и бе основна фигура за отбора.

„Психологията е част от работата. Така печелиш мачове с играчите – не с медиите, а с футболистите. Самуел Ето’о е изключително силен характер. Цяла седмица преди мача се карах с него. Казвах му: ‘Няма да играеш. Не си във форма, не ти вярвам.’ А той ме молеше: ‘Моля те, тренер , пусни ме да играя.’“

Въпреки първоначалното си нежелание, Моуриньо все пак се доверява на Ето’о и го пуска титуляр на реванша в Лондон. Решението се оказва гениално – Ето’о вкарва единствения гол в мача в 79-ата минута и класира Интер на четвъртфиналите с общ резултат 3:1.

След това Интер елиминира ЦСКА Москва, Барселона и накрая победи Байерн Мюнхен на финала в Мадрид, за да спечели исторически требъл – Серия А, Купата на Италия и Шампионската лига.