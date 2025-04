Феновете на Реал Мадрид подготвят ад за Арсенал, в опит да направят невъзможния обрат – възможен

Освен футболистите на Реал Мадрид, и техните фенове са се подготвили да посрещнат подобаващо Арсенал, в опит да направят невъзможния обрат – възможен.

Ултрасите на испанския гранд ще се постараят да създадат най-добрата атмосфера за своя тим и най-враждебната за съперника. „Сантяго Бернабеу“ ще бъде разтърсен преди началото на мача.

След катастрофалния резултат в Лондон (0:3) феновете ще организират изключително рядка среща с автобуса на отбора, за да посрещнат двата състава в сряда вечерта пред стадиона. Това не е обичайна практика за тях.

Публикацията в социалните мрежи гласи: „Тези, които никога не предават… 16 април, от 19:30 ч. Ела с флагче на Реал Мадрид!“

Феновете са подготвили и внушителен транспарант за началото на мача, с надпис „Фабрика за мечти, направи своите РЕАЛност" („The factory of dreams, make yours REAL").

