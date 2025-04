Линкин Парк официално ще свирят на финала в Шампионската лига

Легендарната рок група Линкин Парк официално ще бъде хедлайнер на Kick Off Show на финала на Шампионската лига тази година, който ще се проведе на Алианц Арена в Мюнхен през май.

Бандата, известна с химни като Numb, In the End и Somewhere I Belong, ще изпълни сет, съчетаващ емблематични хитове от миналото с нова музика от наскоро издадения им албум "From Zero" – първият им албум след смъртта на предишния фронтмен Честър Бенингтън и първи с новата вокалистка Емили Армстронг.

За събитието Линкин Парк са подготвили и специален ремикс, който ще бъде представен ексклузивно на живо преди началото на финала. Парчето съдържа звукови мотиви, вдъхновени от атмосферата и визуалния стил на Шампионската лига.

„С новия ни албум и настоящото турне сме изумени от енергията и емоциите на феновете. Нямаме търпение да споделим същото усещане по време на Kick Off Show на финала на Шампионската лига. Това е съвсем ново преживяване за нас като група и сме развълнувани да изпълним някои от любимите си песни – както стари, така и нови – пред хиляди на стадиона и милиони зрители по света,“ заявиха от бандата.

Събитието се очаква да бъде едно от най-зрелищните откриващи шоута в историята на финалите, особено с името Линкин Парк, свързано с емоция, енергия и музикална еволюция.

Финалът на Шампионската лига ще бъде кулминацията на сезон, в който ПСЖ и Барселона вече си осигуриха място в полуфиналите. Арсенал води с 3:0 на Реал Мадрид, а Интер Милано има преднина от 2:1 срещу Байерн Мюнхен, като реваншите от четвъртфиналите ще се изиграят днес.