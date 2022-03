Ник Кирьос се скара на актьора Бен Стилър за негов коментар по време на мач (ВИДЕО)

Ник Кирьос без съмнение е лошото момче на тениса на своето поколение, а последните му изяви в мача срещу Рафаел Надал на турнира в Индиън Уелс са просто поредния пример. Той дори влезе в открит конфликт с холивудския актьор Бен Стилър, който очевидно софлираше нещо от трибуните, докато австралиецът сервираше през третия сет.

„Можеш ли да играеш тенис? Точно! Защо тогава говориш?! Аз казвам ли ти как да играе в киното? Не!“, бяха думите на 26-годишния тенисист, като на първия въпрос очевидно получи отговор от просто „не“ от Стилър.

Кирьос явно бе доста изнервен и след края на мача, защото отново строши една от ракетите си, но този път тя отскочи по посока на едно от децата, които гонят топките край корта. То се отмести бързо и се размина с удара, но публиката не спести освиркванията си към атлета.

След това той се извини за поведението си и дори издири момчето, за да му подари една от ракетите си.

😆



Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so…#IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi