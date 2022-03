Кирьос намери начин, за да се извини на момчето, което едва не пострада в изблика му на гняв

Австралиецът Ник Кирьос отново се озова в епицентъра на голяма драма на тенис корта, като този път от гнева му едва не си изпати едно от децата, които гонят топките. Той обаче намери начин, за да се извини на хлапето и да го компенсира за инцидента.

Атлетът потърси връзка с детето през социалните мрежи и изглежда е намерил контактите му, защото в „история“ на своя Instagram профил показа чат с момчето на име Теи Парк. Той му предлага извиненията си заедно с една от неговите ракети. Хлапето изглежда прима компенсацията и потвърждава, че всъщност не е пострадал.

Припомняме, че Кирьос строши една от ракетите си по време на мача срещу Рафа Надал на турнира в Индиън Уелс, а отломките полетяха към въпросното момче. Публиката веднага реагира и започна да го освирква, а след мача 26-годишният тенисист реагира остро на въпрос по темата.

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3