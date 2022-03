Гари Невил нападна треньора на Манчестър Юнайтед

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил нападна треньора на тима Ралф Рангник. Бившият десен бек на "червените дяволи" побеснял, след като научил, че немският специалист заминал да разпуска с крикет в Барбадос след отпадането на отбора от Шампионската лига.



През уикенда Рангник беше гост на крикет отбора Уест Индиъс. Част от играчите на Ман Юнайтед също не показаха притеснение от загубата от Атлетико Мадрид. Маркъс Рашфорд хвана самолета за Дубай, за да гледа боксов мач, а Джейдън Санчо присъства на парти в Дубай.



„Спомням си време, когато играчи, треньори и шефове на Юнайтед не отиваха дори в местен ресторант след домакинско равенство, камо ли след отпадане от Европа. Тази миналата седмица видяхме глобално турне на Формула 1, концерти, крикет и UFC битки", написа Невил в Туитър.

I remember a time when United players , managers , executives wouldn’t be seen in their local Italian after a draw at home let alone getting knocked out of Europe. This last week we’ve seen a global tour of F1 , Concerts, Cricket and UFC events. This lot are Tone Deaf!