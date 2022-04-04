Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в понеделник (4 април)

3240

Спортът по ТВ в понеделник (4 април)

  • спортът по тв-
  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (4 април) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, първи етап Евроспорт 1
17.30 "Черно море" - "Ботев" (Вр) Диема спорт
19.00 Кърлинг: Световен шампионат в Лас Вегас, Швеция – Дания, групова фаза, мъже Евроспорт 2
19.30 "Верона" - "Дженоа" Ринг
20.00 "Локомотив" (Сф) - "Царско село" Диема спорт
20.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" МАХ Спорт 3
21.00 "Нотингам" - "Челси" (младежи) Нова спорт
21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 1
21.45 "Милан" - "Болоня" Ринг
22.00 "Реал Сосиедад" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4
22.00 "Кристъл Палас" - "Арсенал" Диема спорт 2
22.00 "Леганес" - "Фуенлабрада" МАХ Спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
02.30 НХЛ, "Тампа" -" Торонто" МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове