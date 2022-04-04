15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, първи етап Евроспорт 1
17.30 "Черно море" - "Ботев" (Вр) Диема спорт
19.00 Кърлинг: Световен шампионат в Лас Вегас, Швеция – Дания, групова фаза, мъже Евроспорт 2
19.30 "Верона" - "Дженоа" Ринг
20.00 "Локомотив" (Сф) - "Царско село" Диема спорт
20.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" МАХ Спорт 3
21.00 "Нотингам" - "Челси" (младежи) Нова спорт
21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 1
21.45 "Милан" - "Болоня" Ринг
22.00 "Реал Сосиедад" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4
22.00 "Кристъл Палас" - "Арсенал" Диема спорт 2
22.00 "Леганес" - "Фуенлабрада" МАХ Спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
02.30 НХЛ, "Тампа" -" Торонто" МАХ Спорт 2
4 Април, 2022 07:51 3240
Спортът по ТВ в понеделник (4 април)
Ето какво може да гледаме днес
15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
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