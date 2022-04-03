Спортът по ТВ във вторник (5 април)

15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, втори етап Евроспорт 1
20.00 "Реджина" - "Беневенто" Нова спорт
20.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, "Валенсия" - "Улм" МАХ Спорт 2
22.00 "Манчестър Сити" - "Атлетико" МАХ Спорт 3
22.00 "Бенфика" - "Ливърпул" МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Минесота" МАХ Спорт 2
03.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
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