Едва 7 гола в 4-те мача от 1/4-финалите в Лига Европа

Тазгодишното издание на Лига Европа определено не ни предлага най-атрактивния възможен футбол, което обаче може да се дължи на факта, че голяма част от отборите са с изравнени сили.

Снощните резултати на 1/4-финалите ни предложиха само 7 попадения, което надали е зарадвало неутралните зрители, но поне гарантира интрига в реваншите.

Ето и как завършиха въпросните срещи, като може да проверите детайлите в линковете за всеки двубой:

⏰ RESULTS! ⏰



✅ Abel Ruiz nets winner as Braga beat Rangers

👀 Three other quarter-finals in the balance



Bring on next week! 👊#UEL