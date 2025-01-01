Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в сряда (1 януари)

Спортът по ТВ в сряда (1 януари)

1 Януари, 2025 10:53 245 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • футбол-
  • тенис-
  • днес-
  • тв-
  • ски

Ето какво може да гледате в първия ден от годината

Спортът по ТВ в сряда (1 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, преследване, мъже - Евроспорт 1
12.00 Тенис: турнир в Бризбейн - МАХ Спорт 1
13.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, преследване, жени - Евроспорт 1
14.30 Футбол: „Куинс Парк Рейнджърс“ - „Уотфорд“ - Диема спорт 3
14.30 Ски скокове: "Четирите шанци" в Гармиш - Партенкирхен, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей, Баал, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Шефийлд Уензди“ - „Дарби Каунти“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Суиндън“ - „Колчестър“ - Нова спорт
17.10 Ски скокове: Световна купа в Оберстдорф, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Брентфорд“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Хъл“ - „Мидълзбро“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Съндърланд“ - „Шефийлд Юнайтед“ - Диема спорт 2
01.00 Хокей: НХЛ, „Лос Анджелис“ - „Ню Джърси“ - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Бризбейн - МАХ Спорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове