11.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, преследване, мъже - Евроспорт 1
12.00 Тенис: турнир в Бризбейн - МАХ Спорт 1
13.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, преследване, жени - Евроспорт 1
14.30 Футбол: „Куинс Парк Рейнджърс“ - „Уотфорд“ - Диема спорт 3
14.30 Ски скокове: "Четирите шанци" в Гармиш - Партенкирхен, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей, Баал, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Шефийлд Уензди“ - „Дарби Каунти“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Суиндън“ - „Колчестър“ - Нова спорт
17.10 Ски скокове: Световна купа в Оберстдорф, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Брентфорд“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Хъл“ - „Мидълзбро“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Съндърланд“ - „Шефийлд Юнайтед“ - Диема спорт 2
01.00 Хокей: НХЛ, „Лос Анджелис“ - „Ню Джърси“ - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Бризбейн - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в сряда (1 януари)
1 Януари, 2025 10:53 245 0
Ето какво може да гледате в първия ден от годината
11.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, преследване, мъже - Евроспорт 1
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