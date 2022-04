Фейенорд ще брани Нидерландската чест след триумф над Славия Прага

Славия Прага отстъпи с 1:3 на Фейенорд в мач-реванш от 1/4-финалите в Лигата на конференциите, за да отстъпи място на нидерландския клуб в спора за трофея на полуфиналите.

Десерс вкара два гола, а Синистера добави един, за да може „отбора на народа“ да се поздрави с успеха.

Ибрахим Траоре междувременно изравни резултата в 14', след като отборът му изоставаше с едно попадение още след по-малко от 120 секунди игра.

📝 | The Red-whites lost the second leg of the quarterfinals 1-3 against Feyenoord. Our only goal was scored by Ibrahim Traoré. #UECL #feysla



