Звезда на Ман Юнайтед евакуиран от дома си след сигнал за бомба

Звездата на Англия и Манчестър Юнайтед Хари Магуайър е напуснал дома си, след като е получил заплаха за бомба, твърди полицейското управление в Чешър.

Местните полицаи претърсват имота на защитника в Олдърли Дж, след като е получил имейл, в който се твърди, че в дома му ще бъде поставена бомба.

Магуайър живее с годеницата си Фърн Хоукинс, която има две дъщери. Говорител на Манчестър Юнайтед потвърди новината в четвъртък следобед, описвайки събитието като „сериозна заплаха“ за футболиста и неговото семейство.

Твърди се, че 29-годишният футболист е в състояние на „екстремен шок“, според британските медии.

Въпреки че не е необичайно футболистите на Манчестър Юнайтед да получават заплахи, полицията приема този случай по изключително сериозен начин. Кучета и множество полицаи бяха изпратени в дома на Магуайър, за да прегледат имота след заплахите.

Формата на Магуайър се понижава все повече и повече през този сезон, а той е принуден да търпи редица критики от привържениците на собствения клуб. Мнозина дори призоваха да му се снеме капитанската лента от ръката. Защитникът бе изключително безполезен на футболния терен за Ман Юнайтед при поражението с 0:4 от Ливърпул във вторник вечерта.

