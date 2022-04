Джокович нямаше физически сили за нов обрат и загуби финала в Белград

Световният номер 1 Новак Джокович нямаше физически сили за четвърти пореден обрат на турнира от сериите АТР 250 в Белград и загуби финала срещу Андрей Рубльов с 2:6, 7:6(4), 0:6 за 2 часа и 29 минути игра.

Любимецът на местните фенове отново започна мудно срещата си, както му се случваше в предишните три кръга, но съумя да се пребори във втория сет и го спечели с тайбрек (от седмия сетбол). Очевидно обаче умората и изтощението нарушиха представянето на Ноле и той правеше куп непредизвикани грешки, като дори не можа да се опази от загуба с “геврек”.

Така Джокович не можа да добави трета титла от Белград в колекцията си, но пък увеличава преднината си на върха в световната ранглиста пред Даниил Медведев - 8400 точки срещу 8080.

Рубльов заслужено триумфира с 11-и трофей в кариерата, който му е трети само през 2022 година. Успехът над Джокович е първи за него, както и първи над актуален световен номер 1. Изненадващо или не, сърбинът все още няма спечелен турнир през сезона до момента.

Независимо от поражението, вероятно Джокера ще бъде доволен от прекараното на корта време. Негативният аспект за него е, че за 12-и път в кариерата си губи сет на 0 - другите случаи са от Марат Сафин, Гаел Монфис, Ришар Гаске, Николай Давиденко, Марди Фиш, Кей Нишикори, Роджър Федерер, Томас Белучи, Доминик Тийм и от Рафаел Надал два пъти.

Eleven La Vida Loca! 💃



The moment @AndreyRublev97 overcame Djokovic for the very first time to win the 2022 Serbia Open...#SerbiaOpen pic.twitter.com/9evKLyNfLD