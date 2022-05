Ронда Роузи спечели шампионския пояс на WWE, въпреки че към нея полетя телевизионна камера (ВИДЕО)

Бившият шампион на UFC при жените - Ронда Роузи, официално вече е носител на титлата на WWE, след като победи с отказване Шарлът Флеър по време на шоуто „Разбиване“ през седмицата.

„Най-страховитата жена на планетата“ детронира шампиона, който прекара 195 дни на върха при дивите.

Роузи трябваше да избегне една от операторските камери, която полетя към нея от страна на Флеър, а след това двете пренесоха битката сред трибуните. Накрая Ронда приложиха хватка за предаване и съперничката ѝ нямаше друг избор освен да се откаже.

