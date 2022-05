Четири гола на Кевин де Бройне сложиха ръцете на Ман Сити върху титлата

Кевин де Бройне изигра един от най-силните си мачове през сезона, забивайки цели 4 от 5-те гола във вратата на Уувърхамптън за крайното 1:5.

Белгиецът бе меко казано брилянтен в хода на двубоя, а благодарение на него върху титлата вече е време да гравират името на Манчестър Сити.

Леандер Дендонкер междувременно даде надежда на „вълците“, че няма да преживеят това унижение пред своите фенове, тъй като изравни за 1:1 в 11', но с това се изчерпаха позитивите за тима му.

FULL TIME | We hope you enjoyed the show! 🍿



