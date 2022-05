Две дузпи помогнаха Интер, за да спечели Купата на Италия в драма с продължения срещу Ювентус

Ювентус и Интер завършиха наравно - 2:2, в редовното време, но в продълженията „нерадзурите“ стигнаха до успех във финала за Купата на Италия, като така добавиха осмия трофей от турнира в историята си.

Николо Барела вкара страхотно попадение от дистанция още в 7', но почти веднага след почивката Алекс Сандро и Душан Влахович преобърнаха резултата в полза на „старата госпожа“.

Хакан Чалханоглу прати срещата в продължения в 80', когато Лаутаро Мартинез бе фаулиран в наказателното поле. Повторенията може и да не ни убедиха дали Леонардо Бонучи или Матайс Де Лихт извършиха нарушението, но е факт, че такова имаше, а турчинът бе безкомпромисен.

