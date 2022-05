Невиждан скандал с ръкавиците едва не лиши „Кобрата“ от триумфално завръщане в бокса

Кубрат Пулев се завърна триумфално на професионалния боксов ринг след близо двугодишно отсъствие, печелейки с решение битката си с Джери Форест.

Мачът започна с 30-минутно закъснение поради невиждан до сега скандал в спорта. Лагерът на българина не одобри първите ръкавици, с които искаше да излезе американецът, а резервните му такива се оказаха, че са прекалено малки за ръцете му. В резултат „Кобрата“ реши да демонстрира великодушие и отстъпи личния си чист бойна екипировка, за да може мачът да се състои. Той на свой ред взе ръкавиците на брат си - Тервел, който по-късно ще трябва да си ги получи обратно за двубоя със Сергей Ковальов.

В хода на целия двубой на ринга практически имаше един-единствен боец и това бе големият брат Пулев. Наложи се дори лекар да прегледа Форест, за да се убеди, че може да продължи мача след седмия рунд.

Съдийските карти отчетоха 98:92, 99:91 и 99:91 в полза на Кубрат, за да може той да спечели първия си мач от поражението срещу Антъни Джошуа в края на 2020 г. Оттук насетне пред него пътят е ясен - финален щурм на един от шампионските пояси.

Kubrat Pulev gets the unanimous decision nod. Is he close to earning a third crack at the world title?#TrillerVerz5 pic.twitter.com/8j96mlzmW4