Алън Пардю разведе екип на Sky Sports из Панчарево и призна, че иска отново да работи на „острова“ (ВИДЕО)

Старши-треньорът на ЦСКА - Алън Пардю, даде интервю за британския гигант Sky Sports от базата на Панчарево, където загатна, че би искал отново да работи в родината си.

Англичанинът призна, че за пръв път е изпитал истинската страст от футбола у нас, когато фенове на Левски събудиха отбора на „червените“ през нощта с фойерверки преди „Вечното дерби“ във финала за Купата на България.

Той също така похвали съоръженията, на които тренира отбора му, изтъквайки най-вече луксозните бунгала.

Take a look behind-the-scenes at Alan Pardew's new challenge as CSKA Sofia manager in Bulgaria 🇧🇬 pic.twitter.com/FlwFEchwdJ