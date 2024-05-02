БФС обяви програмата до края на сезона в Ефбет лига

Захарова: Използването на образа на мургаво момиче от МВнР на Украйна е срамен флирт с расовата тема

Появата на онлайн консултант по консулски въпроси в образа на мургаво момиче в украинското външно министерство е срамен флирт с расовата тема. Това за ...