БФС обяви програмата до края на сезона в Ефбет лига

Финал Купа България
15.05/сряда/ Лудогорец-Ботев Пд 19.00 Диема спорт
Плейофи - Втори кръг/32 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
10.05/петък/
Крумовград-Локомотив Пд 19.15 Диема спорт
11.05 /събота/
Лудогорец-ЦСКА София 19.30 Диема спорт
12.05/неделя/
Левски-Черно море 19.30 Диема спорт
Плейофи - Втори кръг/32 кръг/
Разпределение от 11-то до 16-то място
Берое-Пирин 17.00 Диема спорт
13.05 /понеделник/
Етър ВТ-Локомотив Сф 17.45 Диема спорт
Ботев Вр-Хебър 20.15 Диема спорт
Плейофи - Трети кръг/33 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
18.05 /събота/
ЦСКА София-Крумовград 17.45 Диема спорт
Локомотив Пд-Левски 20.15 Диема спорт
19.05/неделя/
Черно море-Лудогорец 20.30 Диема спорт
Плейофи - Трети кръг/33 кръг/
Разпределение от 7-мо до 10-то място
11.05/събота/
Арда-Ботев Пд 17.00 Диема спорт
10.05/петък/
ЦСКА 1948-Славия 16.45 Диема спорт
Плейофи - Трети кръг/33 кръг/
Разпределение от 11-то до 16-то място
17.05 /петък/
Пирин-Етър ВТ 15.15 Диема спорт
Локомотив Сф-Ботев ВТ 17.45 Диема спорт
Хебър-Берое 20.15 Диема спорт
Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
22.05 /сряда/
Крумовград-Левски 17.00 Диема спорт
Лудогорец-Локомотив Пд 19.30 Диема спорт
23.05/четвъртък/
ЦСКА София-Черно море 20.15 Диема спорт
Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/
Разпределение от 7-мо до 10-то място
20.05 /понеделник/
Арда-ЦСКА 1948 17.45 Диема спорт
Славия-Ботев Пд 20.15 Диема спорт
Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/
Разпределение от 11-то до 16-то място
21.05 /вторник/
Етър ВТ-Ботев Вр 16.30 Диема спорт
Берое-Локомотив Сф 18.45 Диема спорт
Пирин-Хебър 21.00 Диема спорт
Плейофи - Пети кръг/35 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
26.05 /неделя/
Черно море-Крумовград 20.30 Диема спорт
Локомотив Пд-ЦСКА София 20.30 Диема спорт
Левски-Лудогорец 20.30 Диема спорт
Плейофи - Пети кръг/35 кръг/
Разпределение от 7-мо до 10-то място
23.05/четвъртък/
Арда-Славия 15.15 Диема спорт
ЦСКА 1948-Ботев Пд 17.45 Диема спорт
Разпределение от 11-то до 16-то място
25.05 /събота/
Хебър-Етър ВТ 20.30 Диема спорт
Локомотив Сф-Пирин 20.30 Диема спорт
Ботев Вр-Берое 20.30 Диема спорт
Плейофи - Шести кръг/36 кръг/
Разпределение от 7-мо до 10-то място
27.05/понеделник/
Славия-ЦСКА 1948 20.00 Диема спорт
Ботев Пд-Арда 20.00 Диема спорт
БФС си запазва правото на промени в програмата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА