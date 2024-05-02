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БФС обяви програмата до края на сезона в Ефбет лига

2 Май, 2024 23:10 320 0

БФС обяви програмата до края на сезона в Ефбет лига

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Финалът за купата ще се играе на 15 май от 19:00 часа

БФС обяви програмата до края на сезона в Ефбет лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финал Купа България

15.05/сряда/ Лудогорец-Ботев Пд 19.00 Диема спорт

Плейофи - Втори кръг/32 кръг/

Разпределение от 1-во до 6-то място

10.05/петък/

Крумовград-Локомотив Пд 19.15 Диема спорт

11.05 /събота/

Лудогорец-ЦСКА София 19.30 Диема спорт

12.05/неделя/

Левски-Черно море 19.30 Диема спорт

Плейофи - Втори кръг/32 кръг/

Разпределение от 11-то до 16-то място

12.05/неделя/

Берое-Пирин 17.00 Диема спорт

13.05 /понеделник/

Етър ВТ-Локомотив Сф 17.45 Диема спорт

Ботев Вр-Хебър 20.15 Диема спорт

Плейофи - Трети кръг/33 кръг/

Разпределение от 1-во до 6-то място

18.05 /събота/

ЦСКА София-Крумовград 17.45 Диема спорт

Локомотив Пд-Левски 20.15 Диема спорт

19.05/неделя/

Черно море-Лудогорец 20.30 Диема спорт

Плейофи - Трети кръг/33 кръг/

Разпределение от 7-мо до 10-то място

11.05/събота/

Арда-Ботев Пд 17.00 Диема спорт

10.05/петък/

ЦСКА 1948-Славия 16.45 Диема спорт

Плейофи - Трети кръг/33 кръг/

Разпределение от 11-то до 16-то място

17.05 /петък/

Пирин-Етър ВТ 15.15 Диема спорт

Локомотив Сф-Ботев ВТ 17.45 Диема спорт

Хебър-Берое 20.15 Диема спорт

Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/

Разпределение от 1-во до 6-то място

22.05 /сряда/

Крумовград-Левски 17.00 Диема спорт

Лудогорец-Локомотив Пд 19.30 Диема спорт

23.05/четвъртък/

ЦСКА София-Черно море 20.15 Диема спорт

Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/

Разпределение от 7-мо до 10-то място

20.05 /понеделник/

Арда-ЦСКА 1948 17.45 Диема спорт

Славия-Ботев Пд 20.15 Диема спорт

Плейофи - Четвърти кръг/34 кръг/

Разпределение от 11-то до 16-то място

21.05 /вторник/

Етър ВТ-Ботев Вр 16.30 Диема спорт

Берое-Локомотив Сф 18.45 Диема спорт

Пирин-Хебър 21.00 Диема спорт

Плейофи - Пети кръг/35 кръг/

Разпределение от 1-во до 6-то място

26.05 /неделя/

Черно море-Крумовград 20.30 Диема спорт

Локомотив Пд-ЦСКА София 20.30 Диема спорт

Левски-Лудогорец 20.30 Диема спорт

Плейофи - Пети кръг/35 кръг/

Разпределение от 7-мо до 10-то място

23.05/четвъртък/

Арда-Славия 15.15 Диема спорт

ЦСКА 1948-Ботев Пд 17.45 Диема спорт

Плейофи - Пети кръг/35 кръг/

Разпределение от 11-то до 16-то място

25.05 /събота/

Хебър-Етър ВТ 20.30 Диема спорт

Локомотив Сф-Пирин 20.30 Диема спорт

Ботев Вр-Берое 20.30 Диема спорт

Плейофи - Шести кръг/36 кръг/

Разпределение от 7-мо до 10-то място

27.05/понеделник/

Славия-ЦСКА 1948 20.00 Диема спорт

Ботев Пд-Арда 20.00 Диема спорт

БФС си запазва правото на промени в програмата.


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