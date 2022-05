Най-известният футболен фен в света се завърна!

Неговият образ ще остане завинаги в историята на интернет културата. Вечерта на 8 май 2002 г., в оживения Ротердам, Пиер ван Хоойдонк отбелязва два гола, а Йон Дал Томасон добавя един за победата на Фейенорд с 3:2 над Борусия Дортмунд във финала за тогавашната Купа на УЕФА. За вестфалци пък реализират Марсио Аморозо и Ян Колер.

Триумфът е първи за нидерландския футбол от седем години и се превръща в знаменателен момент за много присъстващи фенове. Един от присъстващите на над 45-хилядния „Де Кайп“ в онзи ден е Майки Уилсън, който на едва петгодишна възраст ще запомни финала по много различни причини.

It’s been 20 years since Feyenoord fan Mikey Wilson was pictured ‘flipping the bird’ at a game. That image is now all over the internet. I managed to track him down for a chat https://t.co/leTrZVfRtq